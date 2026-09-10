Les visites de l’inventaire du patrimoine : sur les traces des Fargue, Hôtel de ville de Libourne, Libourne

Informations pratiques

Les visites de l’inventaire du patrimoine : sur les traces des Fargue Samedi 19 septembre, 16h00, 18h00 Hôtel de ville de Libourne Gironde

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Libourne vous invite à découvrir un patrimoine souvent méconnu : celui laissé par la famille Fargue.

Architectes de la ville au XXe siècle, Edmond et Pierre Fargue ont profondément façonné le paysage urbain libournais. Ce parcours vous mènera à la découverte de plusieurs édifices remarquables, publics comme privés, afin de mieux comprendre leur travail et leur influence.

Leur œuvre témoigne d’une grande diversité. Des échoppes en pierre aux villas, des équipements publics aux bâtiments liés à la reconstruction, les Fargue ont su adapter leur architecture aux usages et aux époques, passant d’un style hérité de l’Art déco à une architecture plus moderniste, sobre et fonctionnelle.

Cette visite sera l’occasion d’apprendre à reconnaître leur signature, d’observer les détails caractéristiques de leurs réalisations et de mieux comprendre leur contribution à la construction de la ville.

Visites commentées par Tom-Loup Roux, chargé d’inventaire du patrimoine.

Hôtel de ville de Libourne Place Abel Surchamp, 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.libourne.fr/ [{« type »: « email », « value »: « ateliersdupatrimoine@libourne.fr »}]

À l’occasion des prochaines Journées européennes du patrimoine, la Ville de Libourne vous propose de partir à la découverte d’un patrimoine souvent méconnu : celui laissé par la famille Fargue.

©Aurélien Marquot