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Les Visites du Jeudi > 7 vies de papier Hauteville-sur-Mer

jeudi 23 juillet 2026 · Hauteville-sur-Mer

Les Visites du Jeudi > 7 vies de papier Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
3 Rue des Sablons
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Les Visites du Jeudi > 7 vies de papier

3 Rue des Sablons Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Atelier de reliure à Hauteville-sur-Mer   .

3 Rue des Sablons Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 7 61 88 81 20  7viesdepapier@gmail.com

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English : Les Visites du Jeudi > 7 vies de papier

L’événement Les Visites du Jeudi > 7 vies de papier Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-10 par Coutances Tourisme

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