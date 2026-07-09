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Les Visites du Jeudi > Brasserie Léopard Brasserie Léopard Avranches

jeudi 20 août 2026 · Brasserie Léopard · Avranches

Les Visites du Jeudi > Brasserie Léopard Brasserie Léopard Avranches

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Brasserie Léopard
Adresse
7 avenue de la gare
Ville
50300 Avranches
Département
Manche
Tarif

Avranches

Les Visites du Jeudi > Brasserie Léopard

Brasserie Léopard 7 avenue de la gare Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Visite de la brasserie, présentation du savoir faire pour la fabrication de la bière artisanale, possibilité de dégustation.   .

Brasserie Léopard 7 avenue de la gare Avranches 50300 Manche Normandie +33 7 70 55 70 80  brasserieleopard@gmail.com

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English : Les Visites du Jeudi > Brasserie Léopard

L’événement Les Visites du Jeudi > Brasserie Léopard Avranches a été mis à jour le 2026-07-09 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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