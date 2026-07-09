Les Visites du Jeudi > Brasserie Léopard Brasserie Léopard Avranches

Informations pratiques

Avranches

Les Visites du Jeudi > Brasserie Léopard

Brasserie Léopard 7 avenue de la gare Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Visite de la brasserie, présentation du savoir faire pour la fabrication de la bière artisanale, possibilité de dégustation. .

Brasserie Léopard 7 avenue de la gare Avranches 50300 Manche Normandie +33 7 70 55 70 80 brasserieleopard@gmail.com

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English : Les Visites du Jeudi > Brasserie Léopard

L’événement Les Visites du Jeudi > Brasserie Léopard Avranches a été mis à jour le 2026-07-09 par OT MSM Normandie BIT Genêts