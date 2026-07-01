Les Visites du Jeudi > Visites spectacle élevage Zofé Elevage Zofé Saint-Hilaire-du-Harcouët
mercredi 8 juillet 2026 · Elevage Zofé · Saint-Hilaire-du-Harcouët
Informations pratiques
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Les Visites du Jeudi > Visites spectacle élevage Zofé
Elevage Zofé 3 route nationale Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-08
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-08
Visites commentées avec spectacle équestre.
Au programme
– spectacle équestre
– traite des juments
– baptêmes poney
– structure gonflable
– jeu de questions
– temps libre avec caresses aux chevaux.
Rendez-vous tous les jeudis, de 14h à 17h dans le cadre des Visites du jeudi mais également tous les mercredis. .
Elevage Zofé 3 route nationale Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 6 41 57 44 63 zofe.contact@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Visites du Jeudi > Visites spectacle élevage Zofé
L’événement Les Visites du Jeudi > Visites spectacle élevage Zofé Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche)
- Saint-Hilaire-du-Harcouët ville reconstruite Saint-Hilaire-du-Harcouët 9 juillet 2026
- Les Festivités du 13 juillet Saint-Hilaire-du-Harcouët 13 juillet 2026
- Chasse au trésor solidaire Plan d’eau Saint-Hilaire-du-Harcouët 14 juillet 2026
- Spectacle Souvenirs en Boîte Rue Thomas Riffaudiere Saint-Hilaire-du-Harcouët 16 juillet 2026
- Visite guidée enfants Remonte le temps à Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët 22 juillet 2026