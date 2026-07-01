Les Visites du Jeudi > Visites spectacle élevage Zofé Elevage Zofé Saint-Hilaire-du-Harcouët

Informations pratiques

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Les Visites du Jeudi > Visites spectacle élevage Zofé

Elevage Zofé 3 route nationale Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-08

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-08

Visites commentées avec spectacle équestre.

Au programme

– spectacle équestre

– traite des juments

– baptêmes poney

– structure gonflable

– jeu de questions

– temps libre avec caresses aux chevaux.

Rendez-vous tous les jeudis, de 14h à 17h dans le cadre des Visites du jeudi mais également tous les mercredis. .

Elevage Zofé 3 route nationale Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 6 41 57 44 63 zofe.contact@gmail.com

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English : Les Visites du Jeudi > Visites spectacle élevage Zofé

L’événement Les Visites du Jeudi > Visites spectacle élevage Zofé Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts