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Les Visites du Jeudi > Visites spectacle élevage Zofé Elevage Zofé Saint-Hilaire-du-Harcouët

mercredi 8 juillet 2026 · Elevage Zofé · Saint-Hilaire-du-Harcouët

Les Visites du Jeudi > Visites spectacle élevage Zofé Elevage Zofé Saint-Hilaire-du-Harcouët

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Elevage Zofé
Adresse
3 route nationale
Ville
50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Département
Manche
Tarif

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Les Visites du Jeudi > Visites spectacle élevage Zofé

Elevage Zofé 3 route nationale Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-08
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-07-08

Visites commentées avec spectacle équestre.
Au programme
– spectacle équestre
– traite des juments
– baptêmes poney
– structure gonflable
– jeu de questions
– temps libre avec caresses aux chevaux.

Rendez-vous tous les jeudis, de 14h à 17h dans le cadre des Visites du jeudi mais également tous les mercredis.   .

Elevage Zofé 3 route nationale Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 6 41 57 44 63  zofe.contact@gmail.com

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English : Les Visites du Jeudi > Visites spectacle élevage Zofé

L’événement Les Visites du Jeudi > Visites spectacle élevage Zofé Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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