Les visites du Palais de la Porte Dorée en famille, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris

Informations pratiques

Les visites du Palais de la Porte Dorée en famille 19 et 20 septembre Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical Paris

Activités gratuites, inscription sur place à partir de 10h pour les visites du matin, à partir de 12h pour les visites du début d’après-midi, et de 14h30 pour le reste de la journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

À l’Aquarium

Dans les coulisses de l’Aquarium

VISITE GUIDEE

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

En compagnie d’un aquariologiste, et grâce à son expertise professionnelle, découvrez le fonctionnement quotidien de l’Aquarium. Le soin des animaux aquatiques n’aura plus de secret pour vous !

Dès 8 ans | Horaire : 10h30 et 14h30 | Durée : 1h

Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical 293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France Paris 75012 Quartier du Bel-Air Paris Île-de-France +33153595860 https://www.palais-portedoree.fr L’Établissement public du Palais de la Porte Dorée est chargé de développer les projets scientifiques et culturels de l’Aquarium tropical et du Musée national de l’histoire de l’immigration et de mettre en valeur l’ensemble patrimonial du Palais de la Porte Dorée.

Le Palais a été construit à l’occasion de l’Exposition coloniale internationale de 1931. Sa vocation première fut d’être un musée des colonies, devant représenter les territoires, l’histoire de la conquête coloniale et son incidence sur les arts. L’Aquarium tropical a également été créé pour l’Exposition, afin de présenter la faune aquatique des colonies. Le Palais de la Porte Dorée a changé plusieurs fois d’affectation. En 1990, il devient le Musée national des arts d’Afrique et d’Océanie, avec pour mission la conservation des témoignages de l’histoire coloniale et la diffusion des arts non occidentaux. Depuis 2007, le Palais abrite le Musée national de l’histoire de l’immigration. Métro 8 / Tram 3 station Porte Dorée / Bus 46

À l’Aquarium

Quentin Chevrier © Palais de la Porte Dorée