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AGENDA · Vesoul

Les visites sensibles Compagnie Pocket Théâtre Hôtel de Ville Vesoul

samedi 9 janvier 2027 · Hôtel de Ville · Vesoul

Informations pratiques

Début
samedi 9 janvier 2027
Fin
samedi 9 janvier 2027
Heure de début
17:00:00
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
58 Rue Paul Morel
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
6 6 14 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vesoul

Les visites sensibles Compagnie Pocket Théâtre

Hôtel de Ville 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09 17:00:00
fin : 2027-01-09

Date(s) :
2027-01-09

Explorateur des territoires et des histoires humaines, Thierry Combe part à la rencontre des habitants pour recueillir confidences et récits personnels. À Vesoul, il investit l’Hôtel de Ville, de la salle des mariages aux couloirs, du grand escalier au bureau du maire. Tel un archéologue, il transforme les témoignages collectés en une œuvre théâtrale et invite le public à découvrir ces histoires au fil d’une promenade dans le bâtiment.   .

Hôtel de Ville 58 Rue Paul Morel Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Les visites sensibles Compagnie Pocket Théâtre

L’événement Les visites sensibles Compagnie Pocket Théâtre Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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