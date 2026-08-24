Les visites sensibles Compagnie Pocket Théâtre Hôtel de Ville Vesoul
samedi 9 janvier 2027 · Hôtel de Ville · Vesoul
Informations pratiques
Vesoul
Les visites sensibles Compagnie Pocket Théâtre
Hôtel de Ville 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09 17:00:00
fin : 2027-01-09
Date(s) :
2027-01-09
Explorateur des territoires et des histoires humaines, Thierry Combe part à la rencontre des habitants pour recueillir confidences et récits personnels. À Vesoul, il investit l’Hôtel de Ville, de la salle des mariages aux couloirs, du grand escalier au bureau du maire. Tel un archéologue, il transforme les témoignages collectés en une œuvre théâtrale et invite le public à découvrir ces histoires au fil d’une promenade dans le bâtiment. .
Hôtel de Ville 58 Rue Paul Morel Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les visites sensibles Compagnie Pocket Théâtre
L’événement Les visites sensibles Compagnie Pocket Théâtre Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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