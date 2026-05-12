Les visiteurs du soir Concert de Gulapia Coussac-Bonneval
Les visiteurs du soir Concert de Gulapia Coussac-Bonneval mercredi 5 août 2026.
Coussac-Bonneval
Les visiteurs du soir Concert de Gulapia
Place aux Foires Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Ambiance festive et conviviale autour du concert de Gulapia. Organisé par la municipalité. .
Place aux Foires Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 20 29
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English : Les visiteurs du soir Concert de Gulapia
L’événement Les visiteurs du soir Concert de Gulapia Coussac-Bonneval a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays de Saint-Yrieix
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