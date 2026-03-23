Les Vitraux de Saint Aubin place de l’église Doudeauville-en-Vexin

Les Vitraux de Saint Aubin

place de l’église eglise saint aubin Doudeauville-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Mise en lumière des vitraux. Déambulation autour de l’église pour découvrir les personnages qui habitent les baies du monument. .

place de l’église eglise saint aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 09 66 27 99 memoiresdv@gmail.com

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English : Les Vitraux de Saint Aubin

L’événement Les Vitraux de Saint Aubin Doudeauville-en-Vexin a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure