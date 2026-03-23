Les Vitraux de Saint Aubin place de l’église Doudeauville-en-Vexin
Les Vitraux de Saint Aubin place de l’église Doudeauville-en-Vexin vendredi 29 mai 2026.
Les Vitraux de Saint Aubin
place de l’église eglise saint aubin Doudeauville-en-Vexin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Mise en lumière des vitraux. Déambulation autour de l’église pour découvrir les personnages qui habitent les baies du monument. .
place de l’église eglise saint aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 09 66 27 99 memoiresdv@gmail.com
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English : Les Vitraux de Saint Aubin
L’événement Les Vitraux de Saint Aubin Doudeauville-en-Vexin a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure