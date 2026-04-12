Doudeauville-en-Vexin

Pierres en Lumières Les vitraux de Saint-Aubin

19 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Mise en lumière des vitraux. Déambulation autour de l’église pour découvrir les personnages qui habitent les baies du monument. .

19 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 09 66 27 99 memoiresdv@gmail.com

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English : Pierres en Lumières Les vitraux de Saint-Aubin

L’événement Pierres en Lumières Les vitraux de Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin a été mis à jour le 2026-04-12 par Vexin Normand Tourisme