Pierres en Lumières Les vitraux de Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin
Pierres en Lumières Les vitraux de Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin vendredi 29 mai 2026.
Doudeauville-en-Vexin
Pierres en Lumières Les vitraux de Saint-Aubin
19 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Mise en lumière des vitraux. Déambulation autour de l’église pour découvrir les personnages qui habitent les baies du monument. .
19 Rue Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin 27150 Eure Normandie +33 6 09 66 27 99 memoiresdv@gmail.com
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English : Pierres en Lumières Les vitraux de Saint-Aubin
L’événement Pierres en Lumières Les vitraux de Saint-Aubin Doudeauville-en-Vexin a été mis à jour le 2026-04-12 par Vexin Normand Tourisme