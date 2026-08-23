LES VOISINS DU DESSUS Agde
samedi 26 septembre 2026 · Agde
Informations pratiques
Agde
LES VOISINS DU DESSUS
LE CAP D’AGDE Agde Hérault
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Ils avaient trouvé l’appartement de leurs rêves… dommage, les voisins étaient déjà là.
Accompagné de sa femme Julie, Octave s’installe à Paris pour terminer ses études notariales.
Ce jeune couple sérieux trouve l’appartement au calme dont ils rêvaient.
Ils font rapidement connaissance de leurs voisins, des cinquantenaires excentriques, Charlie et Léon, qui vont leur rendre la vie impossible.
Mais ils ne s’imaginent pas à quel point… Octave et Julie sont bien décidés à ne pas se laisser faire.
Artiste(s) Caroline Margeridon, Didier Constant, Jules Bahloul, Émilie Marie
Auteur(s) Laurence Jyl
Metteur(s) en scène Olivier Macé
#THEATRE
#TEMPSFORT .
LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 04 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
They had found the apartment of their dreams… too bad the neighbors were already there.
L’événement LES VOISINS DU DESSUS Agde a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34
À voir aussi à Agde (Hérault)
- PHILIPPE CORNIER GUITARE ESPAGNOLE Agde 27 août 2026
- LES ANNÉES 70/80 AUX ARÈNES DU CAP D’AGDE LE CAP D’AGDE Agde 28 août 2026
- 37 ÈME ÉDITION BRESCOUDOS BIKE WEEK Quai Jean Miquel Agde 30 août 2026
- VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION AGDE, PHOTOGRAPHIES D’HIER, REGARDS D’AUJOURD’HUI Place de la Belle Agathoise Agde 31 août 2026
- 1666 -2026 LE CANAL DU MIDI, UN OUVRAGE DE GÉNIE Agde 1 septembre 2026