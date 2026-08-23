Informations pratiques

Agde

LES VOISINS DU DESSUS

LE CAP D’AGDE Agde Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Ils avaient trouvé l’appartement de leurs rêves… dommage, les voisins étaient déjà là.

Accompagné de sa femme Julie, Octave s’installe à Paris pour terminer ses études notariales.

Ce jeune couple sérieux trouve l’appartement au calme dont ils rêvaient.

Ils font rapidement connaissance de leurs voisins, des cinquantenaires excentriques, Charlie et Léon, qui vont leur rendre la vie impossible.

Mais ils ne s’imaginent pas à quel point… Octave et Julie sont bien décidés à ne pas se laisser faire.

Artiste(s) Caroline Margeridon, Didier Constant, Jules Bahloul, Émilie Marie

Auteur(s) Laurence Jyl

Metteur(s) en scène Olivier Macé

#THEATRE

#TEMPSFORT .

LE CAP D’AGDE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 01 04 04

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English :

They had found the apartment of their dreams… too bad the neighbors were already there.

L’événement LES VOISINS DU DESSUS Agde a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34