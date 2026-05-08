Les Voix se lèvent Cité internationale des Arts Paris

Performance, Exposition

À l’occasion de la Nuit Blanche, la Cité internationale des arts propose une ouverture nocturne exceptionnelle de l’exposition « Les Voix se lèvent », qui explore la voix comme espace de résistance, de soin et de transformation. Dans un contexte marqué par la montée des populismes, l’expansion de l’intelligence artificielle et la multiplication des conflits, la parole apparaît plus que jamais comme un enjeu politique, social et sensible.

Réunissant des artistes issus de différentes générations et géographies, dont plusieurs ont été accueillis en résidence à la Cité internationale des arts, l’exposition déploie un ensemble d’installations sonores, de peintures, de projections et de performances. Ensemble, ces œuvres interrogent les mécanismes de confiscation, de déformation ou de contrôle de la parole, tout en ouvrant des voies pour sa réappropriation. Elles invitent à envisager la voix dans toute sa pluralité : respirer, crier, murmurer, chanter, poétiser.

Les pratiques présentées s’ancrent dans des contextes culturels et sociaux spécifiques, tout en convoquant des formes rituelles, des traditions vernaculaires et des langages expérimentaux. La voix y devient un outil de transformation : elle permet de réparer, de résister, mais aussi de faire émerger d’autres imaginaires et d’autres manières d’être au monde.

Dans le cadre de cette soirée exceptionnelle, une visite de l’exposition est proposée à 19h30 par la co-commissaire Zdenka Badovinac, offrant un éclairage sur les œuvres présentées. À 20h30, la performance « Lament, auditórium » de Tilhenn Klapper investit l’auditorium de la Cité internationale des arts. Croisant une gwerz (complainte bretonne) avec l’énergie du punk hardcore, cette performance réactive des archives sonores et des formes collectives de deuil, dans un passage entre l’intime et le public. Elle dialogue également avec l’histoire et la fonction même de l’auditorium, envisagé comme un espace d’écoute, de rassemblement et de résonance. L’exposition sera visible jusqu’à minuit.

À travers cette programmation, la Cité internationale des arts affirme son rôle de lieu-refuge pour la création contemporaine, où des voix multiples peuvent se déployer librement et entrer en relation avec le monde.

En partenariat avec : Ministère de la Culture, Ville de Paris, Académie des Beaux-Arts ; Forum culturel autrichien Paris ; Ambassade de la République de Slovénie à Paris.

Avec le commissariat de : Zdenka Badinovac, Nataša Petrešin-Bachelez.

A noter : l’événement se déroule dans deux espaces, la Galerie d’exposition (de 19h à 00h) et dans l’Auditorium (de 20h30 à 21h). Seul l’Auditorium est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Nocturne d’exposition, visite guidée et performance.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Cité internationale des Arts 18 rue de l’Hôtel de Ville 75004 Paris



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