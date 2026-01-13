Les Zendimanchés Parc de la cure Saint-Hilaire-de-Chaléons

Saint-Hilaire-de-Chaléons

Les Zendimanchés

Parc de la cure Allée des Chataigniers Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

Les Zendimanchés Un festival d’arts de rue et de concerts exceptionnels à Saint-Hilaire-de-Chaléons. Retrouvez une 28ème édition riche en émotions

Le festival Les Zendimanchés, organisé par le Collectif Spectacles en Retz, est un rendez-vous incontournable pour les amateurs d’arts de rue et de musique. Chaque été, pendant trois jours, la commune de Saint-Hilaire-de-Chaléons, située entre Nantes et Pornic, se transforme en une scène géante où se côtoient artistes, comédiens et musiciens

Pour cette 28ème édition, pas moins de 20 compagnies sont attendues, proposant une trentaine de représentations de tous genres spectacles de cirque, théâtre de rue, marionnettes, concerts et bien d’autres surprises encore

3 bonnes raisons de ne pas manquer Les Zendimanchés

Un programme riche et varié pour tous les goûts que vous soyez amateur de spectacles humoristiques, poétiques ou engagés, vous trouverez forcément votre bonheur aux Zendimanchés.

Une ambiance conviviale et festive le festival Les Zendimanchés est avant tout un moment de partage et de convivialité. Profitez des nombreuses animations et buvettes pour vous détendre et passer un bon moment en famille ou entre amis.

L’occasion de découvrir un cadre magnifique Saint-Hilaire-de-Chaléons est un village pittoresque situé au cœur du Pays de Retz. Le festival est l’occasion idéale pour découvrir cette région magnifique.

Pratique

Programme complet disponible ici

Le vendredi et le samedi de 14h15 à 1h du matin

Le dimanche de 11h à 22h

Billetterie en ligne ici (ouverture le 7 mai)

Renseignements sur le site internet ou par mail

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Saint-Hilaire-de-Chaléons.

.

Parc de la cure Allée des Chataigniers Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 73 67 collectif.ser@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Zendimanchés: an exceptional street arts and concert festival in Saint-Hilaire-de-Chaléons. A 28th edition rich in emotion

L’événement Les Zendimanchés Saint-Hilaire-de-Chaléons a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic