L’esprit des lieux d’hier et d’aujourd’hui. Fleuron du patrimoine vivant, le trésor caché d’une seigneurie., Manoir et jardin de Favry, Préaux

Informations pratiques

L’esprit des lieux d’hier et d’aujourd’hui. Fleuron du patrimoine vivant, le trésor caché d’une seigneurie. 19 et 20 septembre Manoir et jardin de Favry Mayenne

tarif unique préférentiel 9 euros par adulte. Intérieur+ extérieur. Gratuit pour les enfants. Visite guidée à l intérieur par groupes de 20 personnes maximum Visite libre des extérieurs au même tarif

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Une atmosphère de maisons de famille , des collections mêlées aux souvenirs.

ll se dégage un charme particulier dans cette seigneurie, coiffée de hautes toitures, dans l’écrin de jardins raffinés.

Ce grand logis du XVIe et du XVIIe siècle avec la trace de Guillaume de Favry, répond aux canons architecturaux de la fin du Moyen Age. Parfait exemple d’un guet défensif, à la magnifique et sobre architecture, aux belles proportions et aux séduisantes juxtapositions.

Visite guidée intérieure des pièces à feu, salle à manger et salon, chambre dite » haute époque », escalier à vis et charpente intérieurs raffinés dans le goût de « l’art de vivre à la Française ».

Approche des décors intérieurs de l’époque avec ses plafonds peints dans le goût de la transition de la fin du Moyen Age et de la Renaissance.

Rêves de jardins, primés et labellisés, dans un goût très éclectique, les jardins clos et secrets, créés dans le respect de la trame historique et avec une certaine approche contemporaine, entourent la bâtisse.

Label « jardin remarquable », prix des jardins, EBTS, special jury (European Boxwood Topiary Society) en vertu de « son élégance et son originalité »; label APJPL prix VMF (vieilles maisons françaises) jardins : création et patrimoine prix départemental.

Manoir et jardin de Favry Favry, 53340 Préaux, France Préaux 53340 Mayenne Pays de la Loire +33682408346 http://www.manoirdefavry.com Trésor caché d’une seigneurie, ce grand logis du XVI° et XVII° siècle, répond aux canons architecturaux de la fin du Moyen-Age dont les origines remontent au XIV°, avec la trace de Guillaume de Favry, en 1301.

Parfait exemple d’un guet défensif, à la magnifique et sobre architecture, aux belles proportions et séduisantes juxtapositions, il se dégage un charme particulier.

Dans l’esprit des maisons de famille, des meubles d’époque mêlés aux collections et aux souvenirs, venez découvrir l’étonnante alchimie du manoir de Favry, fleuron du patrimoine vivant et partager les passions de la maîtresse des lieux. Parking aménagé devant l ‘accueil. Parking Autobus et groupe.

Une atmosphère de maisons de famille , des collections mêlées aux souvenirs.

©PASCAL BELTRAMI