« L’esprit Phantomas, faire voir la poésie », Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, Strasbourg

« L’esprit Phantomas, faire voir la poésie » Samedi 23 mai, 19h00 Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg Bas-Rhin

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

« L’esprit Phantomas, faire voir la poésie »: présentation par les étudiants étudiant.es en master d’histoire de l’art de l’Université de Strasbourg autour de la revue surréaliste et expérimentation avec le public d’une roue du hasard poétique

Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg 1 Place Hans-Jean Arp, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 33386985155 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-d-art-moderne-et-contemporain Importance de la présence de Arp et Sophie Taueber ; ensemble significatif autour de l’oeuvre de Gustave Doré ; fonds important de photographies anciennes ; ensemble remarquable d’oeuvres d’artistes contemporains allemands (Baselitz, Penck, Immendorf, Lüpertz) uniques en France.

« L’esprit Phantomas, faire voir la poésie »: présentation par les étudiants étudiant.es en master d’histoire de l’art de l’Université de Strasbourg autour de la revue surréaliste et expérimentation…

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