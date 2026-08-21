L’EsTRAde en LSF, L’esTRAde, Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

L’EsTRAde en LSF Dimanche 13 septembre, 10h00 L’esTRAde Orne

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T10:30:00+02:00

L’esTRAde 16, rue Guy Velay 61430 ATHIS de L’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « elsa.gluckmann@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « benodelomez@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0669634448 »}]

A l’occasion de la Journée Mondiale des Sourds, L’EsTRAde ouvre ses portes pour une découverte en langue des signes des installations grâce à la présence d’Elsa, interprète LSF.