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AGENDA · Athis-Val-de-Rouvre

L’EsTRAde en LSF, L’esTRAde, Athis-Val-de-Rouvre

dimanche 13 septembre 2026 · L'esTRAde · Athis-Val-de-Rouvre

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
L'esTRAde
Adresse
16, rue Guy Velay 61430 ATHIS de L'Orne
Ville
61430 Athis-Val-de-Rouvre
Département
Orne
Tarif
participation libre

L’EsTRAde en LSF Dimanche 13 septembre, 10h00 L’esTRAde Orne

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T10:30:00+02:00

L’esTRAde 16, rue Guy Velay 61430 ATHIS de L’Orne Athis-Val-de-Rouvre 61430 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « elsa.gluckmann@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « benodelomez@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0669634448 »}]
A l’occasion de la Journée Mondiale des Sourds, L’EsTRAde ouvre ses portes pour une découverte en langue des signes des installations grâce à la présence d’Elsa, interprète LSF.

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