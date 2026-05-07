L’étape du Graoully Les Arènes Metz

Metz

L’étape du Graoully

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 00:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Le Vélo Sport Metz Métropole (VS2M) annonce la première édition de L’Étape du Graoully La Cyclo Messine, qui se tiendra au départ et à l’arrivée des Arènes de Metz.

Inspirée par la légende du Graoully, figure emblématique de la ville de Metz, cette nouvelle cyclosportive s’inscrit dans une volonté de valoriser le territoire messin à travers un événement sportif fédérateur, exigeant et accessible.

Pensée par des cyclistes pour des cyclistes, L’Étape du Graoully proposera une immersion sur des routes emblématiques de la région, mêlant performance sportive et découverte des paysages locaux. Les parcours ont été conçus pour offrir un véritable défi, tout en restant accessibles selon les niveaux.

Deux parcours seront proposés 70 km environ 600 à 700 m de dénivelé positif

130 km environ 1600 m de dénivelé positif

Afin de garantir une organisation optimale, l’épreuve est limitée à 400 coureurs.

Une expérience complète au cœur de Metz.

À l’arrivée, les participants retrouveront un village animé aux Arènes de Metz avec partenaires, espace détente et restauration. Un moment pour se retrouver, partager et prolonger la journée dans une ambiance conviviale.

Programme

Dès 7h00 Ouverture du village départ Retrait des dossards et accueil des participants

Animations, restauration et ambiance sur l’esplanade des Arènes

8h30 Départ du parcours 130 km Challenge Entreprise 130

8h45 Départ du parcours 70 km Challenge Entreprise 70

À partir de 11h00 Retours et arrivées des premiers participants

Animations grand public et familles sur le village arrivée

Restauration sur place !

13h00 14h00 Remise des récompenses et podiums

Classement individuel

Classement Challenge Entreprise (3 meilleurs chronos par équipe)

Meilleur·e Grimpeur·peuse

Sur le parcours

Ravitaillements En haut de la Croix Saint-Clément sur les deux parcours

En haut de Saulny pour le grand parcours (130 km)

Barrière horaire Une vitesse moyenne minimale de 20 km/h est requise sur le parcours 130 km

En cas de non-respect de la barrière, possibilité de couper pour le retour

Retrait des dossards

La veille de la course, samedi 5 septembre 2026, Véloland Metz Augny, à partir de 14h00

Le jour de la course, dimanche 6 septembre 2026, sur place, au village départ, à partir de 7h00Tout public

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Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Vélo Sport Metz Métropole (VS2M) announces the first edition of L’Étape du Graoully La Cyclo Messine, which will start and finish at the Metz Arena.

Inspired by the legend of the Graoully, an emblematic figure of the city of Metz, this new cyclosportive is part of a drive to promote the Metz region through a federative, demanding and accessible sporting event.

Conceived by cyclists for cyclists, L’Étape du Graoully will immerse participants in the region’s most emblematic roads, combining sporting performance with the discovery of local landscapes. The routes have been designed to offer a real challenge, while remaining accessible to all levels.

Two routes are on offer: 70 km approx. 600-700 m ascent

130 km approx. 1600 m ascent

To ensure optimum organization, the event is limited to 400 runners.

A complete experience in the heart of Metz.

At the finish line, participants will find a lively village in the Metz Arena, with partners, a relaxation area and a restaurant. A place to meet up, share and extend the day in a convivial atmosphere.

Program

From 7:00 a.m. Opening of the starting village Number collection and welcome of participants

Entertainment, catering and atmosphere on the Arena esplanade

8:30 am Start of the 130 km course Challenge Entreprise 130

8:45 am Start of the 70 km course Challenge Entreprise 70

From 11:00 am Return and arrival of the first participants

Entertainment for the general public and families in the finish village

Catering on site!

1:00 pm 2:00 pm Awards ceremony and podiums

Individual rankings

Challenge Entreprise ranking (3 best times per team)

Best climber

On the course

Refreshment points: At the top of the Croix Saint-Clément on both courses

At the top of Saulny for the long course (130 km)

Time barrier: A minimum average speed of 20 km/h is required on the 130 km course

In the event of failure to comply with the barrier, the return leg may be cut short

Number pick-up

The day before the race, Saturday, September 5, 2026, Véloland Metz Augny, from 2:00 p.m

Race day, Sunday, September 6, 2026, at the start village, from 7:00 a.m

L’événement L’étape du Graoully Metz a été mis à jour le 2026-05-07 par AGENCE INSPIRE METZ