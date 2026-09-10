L’ETAT DES LIEUX #2 Salle Jeff le moine/skate park de Laval Laval

Informations pratiques

Laval

L’ETAT DES LIEUX #2

Salle Jeff le moine/skate park de Laval 97 Avenue Pierre de Coubertin Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

L’État des Lieux #2, c’est deux jours de cultures urbaines à Laval, entré libre et pour tous.

Graffiti live, skate, rap, scratch, battle de graff, open mic, initiations et concerts.

Les 26 et 27 septembre 2026

Viens voir, essayer, vibrer.

L’État des Lieux revient à Laval pour une deuxième édition les 26 et 27 septembre 2026 !

Organisé par le collectif Good Good Moods, ce festival et ouvert à tous célèbre les cultures urbaines pendant deux jours, à la Salle Jeff Lemoine (entrée par le skatepark, 97 avenue Pierre de Coubertin).

Au programme une trentaine de graffiti artistes qui peignent en live, un battle de graffiti, des initiations au graffiti et au skate encadrées et ouvertes à tous, un contest de skate et des démonstrations, un open mic, un village d’artistes et de créateurs, de la restauration sur place, et des concerts en soirée le samedi.

Que tu viennes découvrir, tenir une bombe ou une board pour la première fois, ou simplement profiter de l’ambiance en famille ou entre amis, il y en a pour tout le monde.

Entrée libre, dès 11h les deux jours.

Rendez-vous les 26 et 27 septembre à Laval pour deux jours qui transforment une partie la ville en terrain de jeu.

Plus d’infos sur Instagram @etatdeslieux.festival. .

Salle Jeff le moine/skate park de Laval 97 Avenue Pierre de Coubertin Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 82 72 73 93 goodgoodmoods@gmail.com

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English :

L’État des Lieux #2 is two days of urban culture in Laval, with free admission for everyone.

Live graffiti, skateboarding, rap, DJ sets, graffiti battles, open mic, workshops, and concerts.

September 26 and 27, 2026

Come check it out, give it a try, and get into the spirit.

L’événement L’ETAT DES LIEUX #2 Laval a été mis à jour le 2026-08-25 par LAVAL TOURISME