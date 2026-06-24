Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

L’été au musée Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie PARIS

L’été au musée Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie PARIS

L’été au musée Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie PARIS vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Musée de la Légion d'honneur et des ordres de chevalerie

Adresse : 2, rue de la Légion d'honneur

Ville : 75007 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Tarif : <p>https://www.legiondhonneur.fr/fr/le-musee/visiter-le-musee/la-programmation-et-les-visites</p>

Des médailles, des objets précieux, des tableaux…Le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie dispose d’une grande collection de pièces remarquables retraçant l’évolution de la chevalerie et de la récompense des mérites.

Cet été, des visites vous sont proposées pour découvrir ce lieu et vous éclairer sur l’histoire de ces objets.

GRATUITE – Inscription obligatoire

Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie

2, rue de la Légion d’honneur

75007 PARIS

Visite guidée du musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie
Le vendredi 28 août 2026
de 14h30 à 15h45
Le jeudi 13 août 2026
de 14h30 à 15h45
Le vendredi 24 juillet 2026
de 14h30 à 15h45
Le vendredi 10 juillet 2026
de 14h30 à 15h45
gratuit

https://www.legiondhonneur.fr/fr/le-musee/visiter-le-musee/la-programmation-et-les-visites

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T17:30:00+02:00
fin : 2026-08-28T18:45:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T14:30:00+02:00_2026-07-10T15:45:00+02:00;2026-07-24T14:30:00+02:00_2026-07-24T15:45:00+02:00;2026-08-13T14:30:00+02:00_2026-08-13T15:45:00+02:00;2026-08-28T14:30:00+02:00_2026-08-28T15:45:00+02:00

Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie 2, rue de la Légion d’honneur  75007 PARIS
+33140628425 musee@legiondhonneur.fr


Afficher la carte du lieu Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)