L’été au musée Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie PARIS vendredi 10 juillet 2026.

Des médailles, des objets précieux, des tableaux…Le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie dispose d’une grande collection de pièces remarquables retraçant l’évolution de la chevalerie et de la récompense des mérites.

Cet été, des visites vous sont proposées pour découvrir ce lieu et vous éclairer sur l’histoire de ces objets.

GRATUITE – Inscription obligatoire

Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie

2, rue de la Légion d’honneur

75007 PARIS

Visite guidée du musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie

Le vendredi 28 août 2026

de 14h30 à 15h45

Le jeudi 13 août 2026

de 14h30 à 15h45

Le vendredi 24 juillet 2026

de 14h30 à 15h45

Le vendredi 10 juillet 2026

de 14h30 à 15h45

gratuit

https://www.legiondhonneur.fr/fr/le-musee/visiter-le-musee/la-programmation-et-les-visites

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T17:30:00+02:00

fin : 2026-08-28T18:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T14:30:00+02:00_2026-07-10T15:45:00+02:00;2026-07-24T14:30:00+02:00_2026-07-24T15:45:00+02:00;2026-08-13T14:30:00+02:00_2026-08-13T15:45:00+02:00;2026-08-28T14:30:00+02:00_2026-08-28T15:45:00+02:00

Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie 2, rue de la Légion d’honneur 75007 PARIS

+33140628425 musee@legiondhonneur.fr



Afficher la carte du lieu Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie et trouvez le meilleur itinéraire

