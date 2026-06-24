L’été au musée Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie PARIS
L’été au musée Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie PARIS vendredi 10 juillet 2026.
Des médailles, des objets précieux, des tableaux…Le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie dispose d’une grande collection de pièces remarquables retraçant l’évolution de la chevalerie et de la récompense des mérites.
Cet été, des visites vous sont proposées pour découvrir ce lieu et vous éclairer sur l’histoire de ces objets.
GRATUITE – Inscription obligatoire
Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie
2, rue de la Légion d’honneur
75007 PARIS
Visite guidée du musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie
Le vendredi 28 août 2026
de 14h30 à 15h45
Le jeudi 13 août 2026
de 14h30 à 15h45
Le vendredi 24 juillet 2026
de 14h30 à 15h45
Le vendredi 10 juillet 2026
de 14h30 à 15h45
gratuit
https://www.legiondhonneur.fr/fr/le-musee/visiter-le-musee/la-programmation-et-les-visites
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T17:30:00+02:00
fin : 2026-08-28T18:45:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T14:30:00+02:00_2026-07-10T15:45:00+02:00;2026-07-24T14:30:00+02:00_2026-07-24T15:45:00+02:00;2026-08-13T14:30:00+02:00_2026-08-13T15:45:00+02:00;2026-08-28T14:30:00+02:00_2026-08-28T15:45:00+02:00
Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie 2, rue de la Légion d’honneur 75007 PARIS
+33140628425 musee@legiondhonneur.fr
Afficher la carte du lieu Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Danse chinoise Semaine de la danse #3 24 juin 2026
- Introduction aux nuages Maison Paris Nature Paris 24 juin 2026
- U*NXT Experience : inscrivez votre association sportive à une une journée de détection à l’Adidas Arena Adidas Arena Paris 24 juin 2026
- Les bibliothécaires racontent et signent Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris 24 juin 2026
- Mois Quatorzien du Handicap – Portes ouvertes de la Maison Sport Santé Florimont Espace Maindron Paris 24 juin 2026