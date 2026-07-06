Informations pratiques

Dieulefit

L’été dans les arbres

Chaque Lundi dans un parc Acrobranche différent Dieulefit Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

l’adhésion individuelle est necessaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 08:20:00

fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27

Chaque Lundi de Juillet, un parc accrobranche différent avec des collégiens locaux et du secteur…

des parcs à découvrir, des nouveaux potes, un pique-nique sur mesure et l’occaz de sortir de chez soi, d’aller de mesurer au frais… dans les arbres !!!

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Chaque Lundi dans un parc Acrobranche différent Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 57 73 atoutjeune@aol.com

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English :

Every Monday in July, a different tree-top adventure park with local middle school students and others from the area…

Parks to explore, new friends, a custom-made picnic, and the chance to get out of the house and enjoy the cool air… up in the trees!!!

L’événement L’été dans les arbres Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux