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AGENDA · Dieulefit

L’été dans les arbres Dieulefit

lundi 6 juillet 2026 · Dieulefit

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
08:20:00
Adresse
Chaque Lundi dans un parc Acrobranche différent
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif
15 15 l'adhésion individuelle est necessaire

Dieulefit

L’été dans les arbres

Chaque Lundi dans un parc Acrobranche différent Dieulefit Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

l’adhésion individuelle est necessaire

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 08:20:00
fin : 2026-07-20 17:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27

Chaque Lundi de Juillet, un parc accrobranche différent avec des collégiens locaux et du secteur…
des parcs à découvrir, des nouveaux potes, un pique-nique sur mesure et l’occaz de sortir de chez soi, d’aller de mesurer au frais… dans les arbres !!!
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Chaque Lundi dans un parc Acrobranche différent Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 57 73  atoutjeune@aol.com

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English :

Every Monday in July, a different tree-top adventure park with local middle school students and others from the area…
Parks to explore, new friends, a custom-made picnic, and the chance to get out of the house and enjoy the cool air… up in the trees!!!

L’événement L’été dans les arbres Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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