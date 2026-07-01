L’été de l’Office Atelier création nature et contemporaine de fleurs fraîches (complet) Saint-Magne
lundi 27 juillet 2026 · Saint-Magne
Informations pratiques
Saint-Magne
L’été de l’Office Atelier création nature et contemporaine de fleurs fraîches (complet)
1 route de Louchats Saint-Magne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
Laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier de composition florale avec des fleurs fraîches de saison. Guidé par Muriel, fleuriste, apprenez les bases de l’art floral et réalisez votre propre bouquet. Repartez avec votre création fleurie !
Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
1 route de Louchats Saint-Magne 33125 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11
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English : L’été de l’Office Atelier création nature et contemporaine de fleurs fraîches (complet)
L’événement L’été de l’Office Atelier création nature et contemporaine de fleurs fraîches (complet) Saint-Magne a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Val de l’Eyre
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