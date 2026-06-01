L’été de l’Office Atelier fouille paléontologique Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles
L’été de l’Office Atelier fouille paléontologique Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles lundi 24 août 2026.
Salles
L’été de l’Office Atelier fouille paléontologique
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-08-24 12:00:00
Date(s) :
2026-08-24
OFFICE DE TOURISME DU VAL DE L’EYRE
Enfilez votre casquette de paléontologue en herbe et partez sur les traces du passé ! En partenariat avec l’Office de tourisme du Val de l’Eyre, l’association Terres & Océan vous propose une animation ludique et pédagogique autour de la paléontologie, pour petits et grands curieux de nature.
Accompagnés d’un guide diplômé et passionné, partez explorer les mystères de la Terre, découvrez comment se forment les fossiles, apprenez à les repérer, les identifier… et pourquoi pas, faire une trouvaille inattendue ?
Une expérience immersive, idéale en famille, pour mêler aventure, sciences naturelles et émerveillement.
Inscriptions obligatoires 05 56 88 30 11
✉️ tourisme@valdeleyre.fr .
Office de tourisme du Val de l’Eyre 4 Allée du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 30 11 tourisme@valdeleyre.fr
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English : L’été de l’Office Atelier fouille paléontologique
L’événement L’été de l’Office Atelier fouille paléontologique Salles a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Val de l’Eyre
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