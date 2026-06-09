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L’été des peintres L’ateliers des p’tits loups Périgueux

L’été des peintres L’ateliers des p’tits loups Périgueux

L’été des peintres L’ateliers des p’tits loups Périgueux jeudi 25 juin 2026.

Lieu : L'ateliers des p'tits loups

Adresse : 26 Boulevard Lakanal

Ville : 24000 Périgueux

Département : Dordogne

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 45 45 Tarif de base plein tarif

Périgueux

L’été des peintres

L’ateliers des p’tits loups 26 Boulevard Lakanal Périgueux Dordogne

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 14:30:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-20 2026-08-21

Initiation à l’aquarelle, visages et animaux au pastel

Ateliers pour Ados/adultes 2 après-midi de 2h30 (5h au total) 45€ au total

Réservation au moins 48h à l’avance
Un acompte de 20% vous sera demandé au moment de la réservation   .

L’ateliers des p’tits loups 26 Boulevard Lakanal Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 96 94 57 

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English : L’été des peintres

L’événement L’été des peintres Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux

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