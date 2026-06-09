L’été des peintres L’ateliers des p’tits loups Périgueux
L’été des peintres L’ateliers des p’tits loups Périgueux jeudi 25 juin 2026.
Périgueux
L’été des peintres
L’ateliers des p’tits loups 26 Boulevard Lakanal Périgueux Dordogne
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 14:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25 2026-07-10 2026-07-24 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-20 2026-08-21
Initiation à l’aquarelle, visages et animaux au pastel
Ateliers pour Ados/adultes 2 après-midi de 2h30 (5h au total) 45€ au total
Réservation au moins 48h à l’avance
Un acompte de 20% vous sera demandé au moment de la réservation .
L’ateliers des p’tits loups 26 Boulevard Lakanal Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 96 94 57
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English : L’été des peintres
L’événement L’été des peintres Périgueux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Communal de Périgueux
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