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L’été d’Harpignies 202 6 Poésie d’Encre Rue Henri Harpignies Saint-Privé

samedi 15 août 2026 · Rue Henri Harpignies · Saint-Privé

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Henri Harpignies
Adresse
Eglise
Ville
89220 Saint-Privé
Département
Yonne
Tarif

Saint-Privé

L’été d’Harpignies 202 6 Poésie d’Encre

Rue Henri Harpignies Eglise Saint-Privé Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 20:30:00

Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16

Exposition photographies, peintures, SUMI-E, art japonais. Poésie d’Encre, le 15 et le 16 août.
Les Peintures dans les rues , vendredi 15 août. Autour de l’Étang soirée lecture et poésie à partir de 20 h 30. Moment d’échange de lectures, poèmes ou haïkus…Pour tous les âges, petits et grands !
Venez partager votre ou vos morceaux choisis de lectures ou poèmes préférés. (Vous pourrez lire ou laisser lire…) Apportez votre siège pour un moment de nature en poésie.   .

Rue Henri Harpignies Eglise Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 83 36  mairiesaintprive@wanadoo.fr

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English : L’été d’Harpignies 202 6 Poésie d’Encre

L’événement L’été d’Harpignies 202 6 Poésie d’Encre Saint-Privé a été mis à jour le 2026-08-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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