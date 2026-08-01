L’été d’Harpignies 202 6 Poésie d’Encre Rue Henri Harpignies Saint-Privé
samedi 15 août 2026 · Rue Henri Harpignies · Saint-Privé
Informations pratiques
Saint-Privé
L’été d’Harpignies 202 6 Poésie d’Encre
Rue Henri Harpignies Eglise Saint-Privé Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 20:30:00
Date(s) :
2026-08-15 2026-08-16
Exposition photographies, peintures, SUMI-E, art japonais. Poésie d’Encre, le 15 et le 16 août.
Les Peintures dans les rues , vendredi 15 août. Autour de l’Étang soirée lecture et poésie à partir de 20 h 30. Moment d’échange de lectures, poèmes ou haïkus…Pour tous les âges, petits et grands !
Venez partager votre ou vos morceaux choisis de lectures ou poèmes préférés. (Vous pourrez lire ou laisser lire…) Apportez votre siège pour un moment de nature en poésie. .
Rue Henri Harpignies Eglise Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 83 36 mairiesaintprive@wanadoo.fr
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English : L’été d’Harpignies 202 6 Poésie d’Encre
L’événement L’été d’Harpignies 202 6 Poésie d’Encre Saint-Privé a été mis à jour le 2026-08-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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