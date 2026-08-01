L’Été d’Harpignies 2026 Rue Henri Harpignies Saint-Privé
samedi 15 août 2026 · Rue Henri Harpignies · Saint-Privé
Informations pratiques
Saint-Privé
L’Été d’Harpignies 2026
Rue Henri Harpignies Eglise de Saint Privé Saint-Privé Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Poésies à l’encre Art Japonais, exposition de Photographies et Peintures les 15 août à 20 h 30. .
Rue Henri Harpignies Eglise de Saint Privé Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 06 89 lesamisdharpignies@gmail.com
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English : L’Été d’Harpignies 2026
L’événement L’Été d’Harpignies 2026 Saint-Privé a été mis à jour le 2026-08-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !