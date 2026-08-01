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AGENDA · Saint-Privé

L’Été d’Harpignies 2026 Rue Henri Harpignies Saint-Privé

samedi 15 août 2026 · Rue Henri Harpignies · Saint-Privé

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue Henri Harpignies
Adresse
Eglise de Saint Privé
Ville
89220 Saint-Privé
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Privé

L’Été d’Harpignies 2026

Rue Henri Harpignies Eglise de Saint Privé Saint-Privé Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Poésies à l’encre Art Japonais, exposition de Photographies et Peintures les 15 août à 20 h 30.   .

Rue Henri Harpignies Eglise de Saint Privé Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 06 89  lesamisdharpignies@gmail.com

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English : L’Été d’Harpignies 2026

L’événement L’Été d’Harpignies 2026 Saint-Privé a été mis à jour le 2026-08-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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