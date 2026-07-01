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AGENDA · Nozay

L’ÉTÉ EN BULLANT Centre socioculturel LaMano Nozay

mercredi 8 juillet 2026 · Centre socioculturel LaMano · Nozay

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Centre socioculturel LaMano
Adresse
12 Allée du Sophora
Ville
44170 Nozay
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Nozay

L’ÉTÉ EN BULLANT

Centre socioculturel LaMano 12 Allée du Sophora Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 19:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Découverte des jeux d’éveil, de construction et de société, des activités manuelles, des jeux sportifs ou simplement pour se poser et papoter
Tout l’été, le centre socioculturel LaMano se déplace de ville en ville sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes de Nozay.

Entre amis, seul ou en famille, pour une demi-heure ou tout l’après-midi, découverte des jeux d’éveil, de construction et de société, des activités manuelles, des jeux sportifs ou simplement pour se poser et papoter.

Tout public
Entrée libre   .

Centre socioculturel LaMano 12 Allée du Sophora Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire   accueil@csc-lamano.fr

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English :

Discover early learning games, building and board games, arts and crafts, sports, or simply a place to relax and chat

L’événement L’ÉTÉ EN BULLANT Nozay a été mis à jour le 2026-07-03 par Pays Erdre Canal Forêt

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