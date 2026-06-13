LOISIRS A L’AIR LIBRE JOURNÉE FUN ET CIRQUE INSOLITE Rue du Vieux Bourg Nozay
LOISIRS A L’AIR LIBRE JOURNÉE FUN ET CIRQUE INSOLITE Rue du Vieux Bourg Nozay samedi 18 juillet 2026.
Nozay
LOISIRS A L’AIR LIBRE JOURNÉE FUN ET CIRQUE INSOLITE
Rue du Vieux Bourg Jardin public Nozay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Une journée conviviale et festive !
Structures gonflables, jeux et animations rythmeront cette journée placée sous le signe de la convivialité. Tout au long de l’après-midi, découvrez Cirque & Pique de la Cie Mister Alambic.
Dans un univers de bricole et de récup’, mêlant performances magiques et théâtrales, c’est du nouveau cirque… de puces. Visitez la ménagerie pour rencontrer les artistes puces, puis asseyez-vous à la table de Bernard le dresseur et de ses protégées. Assistez aux prouesses du minuscule, à la poésie de l’instant. Frissons et démangeaisons garantis !
Public A partir de 6 ans
Entrée libre et gratuite .
Rue du Vieux Bourg Jardin public Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr
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English :
A fun and festive day!
L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE JOURNÉE FUN ET CIRQUE INSOLITE Nozay a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt
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