LOISIRS A L’AIR LIBRE NOCTURNE EN CANOË Nozay
LOISIRS A L’AIR LIBRE NOCTURNE EN CANOË Nozay vendredi 10 juillet 2026.
Nozay
LOISIRS A L’AIR LIBRE NOCTURNE EN CANOË
Rosabonnet Nozay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Embarquez pour une balade sur le Don
Embarquez, en canoë, pour une balade semi-nocturne sur le Don et passez un moment suspendu dans un décor bucolique.
Public À partir de 6 ans (enfants accompagnés)
Gratuit
Sur inscription
Prévoir une tenue de rechange et un pique-nique Ne pas avoir peur de mettre les pieds dans l’eau
L’animation aura lieu sous réserve d’un niveau d’eau suffisant .
Rosabonnet Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Set sail for a cruise on the Don
L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE NOCTURNE EN CANOË Nozay a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt
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