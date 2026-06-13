Nozay

LOISIRS A L’AIR LIBRE NOCTURNE EN CANOË

Rosabonnet Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Embarquez pour une balade sur le Don

Embarquez, en canoë, pour une balade semi-nocturne sur le Don et passez un moment suspendu dans un décor bucolique.

Public À partir de 6 ans (enfants accompagnés)

Gratuit

Sur inscription

Prévoir une tenue de rechange et un pique-nique Ne pas avoir peur de mettre les pieds dans l’eau

L’animation aura lieu sous réserve d’un niveau d’eau suffisant .

Rosabonnet Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51 accueil@cc-nozay.fr

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English :

Set sail for a cruise on the Don

L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE NOCTURNE EN CANOË Nozay a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt