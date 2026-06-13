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LOISIRS A L’AIR LIBRE NOCTURNE EN CANOË Nozay

LOISIRS A L’AIR LIBRE NOCTURNE EN CANOË Nozay vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Rosabonnet

Ville : 44170 Nozay

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Nozay

LOISIRS A L’AIR LIBRE NOCTURNE EN CANOË

Rosabonnet Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Embarquez pour une balade sur le Don
Embarquez, en canoë, pour une balade semi-nocturne sur le Don et passez un moment suspendu dans un décor bucolique.

Public À partir de 6 ans (enfants accompagnés)
Gratuit
Sur inscription
Prévoir une tenue de rechange et un pique-nique Ne pas avoir peur de mettre les pieds dans l’eau

L’animation aura lieu sous réserve d’un niveau d’eau suffisant   .

Rosabonnet Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 51 51  accueil@cc-nozay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set sail for a cruise on the Don

L’événement LOISIRS A L’AIR LIBRE NOCTURNE EN CANOË Nozay a été mis à jour le 2026-06-13 par Pays Erdre Canal Forêt

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