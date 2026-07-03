Informations pratiques

Marignane

L’été qui sauve ! Initiations aux gestes de premiers secours

Mercredi 26 août 2026 de 9h30 à 12h30.

N’attendez plus, inscrivez vous sur croix-rouge.fr/formations. Plage du jaï Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 09:30:00

fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :

2026-08-26

La Croix-Rouge française, en partenariat avec la Ville de Marignane, propose l’opération Eté qui sauve pour sensibiliser et initier le grand public aux gestes de premiers secours, en toute convivialité et simplicité.

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Plage du jaï Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 88 51 51 ul.marignane@croixrouge.fr

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English :

The French Red Cross, in partnership with the City of Marignane, is organizing the Eté qui sauve (Summer to save) operation to raise awareness and introduce the general public to first-aid techniques, in a friendly and straightforward way.

L’événement L’été qui sauve ! Initiations aux gestes de premiers secours Marignane a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Marignane