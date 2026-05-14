L’étournéLune, compagnie Adventices « L’O de l’eau » Portevent Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-27 14:45 –

Gratuit : non Sur inscription, 7,50 € / 15 € Atelier + Spectacle : 15 €Spectacle : 7,50 € Jeune Public – Age maximum : 5

L’étournéLune,C’est une parenthèse pour une respiration culturelle,un temps de rêverie pour les grands et les petits.• 14h45 atelier : initiation à la langue des signes 45 mnÀ travers des comptines et des histoires vient apprendre les balbutiements de la langue des signes. Pour les enfants en maternelleNombre max atelier : 10• 16 h goûter gratuit• 16 h 30 : spectacle « L’ O de l’eau » 25 mn30 places, compagnie AdventicesL’O de l’eau, c’est un voyage musical et visuel dans le cycle de l’eauUne invitation à l’éveil du corps, des yeux et des oreilles,Une promenade que l’on peut toucher du bout des doigts,Une ode à l’eau qui invite l’enfant à voyager au fl des larmes, desgouttes, des rivières, des océans…Distribution : Claire Dufois : écriture, danse, chant, altoMarie Abela : écriture, composition, chant, ukulele Motu, accordéon, senza, percussions, Regard extérieur : Mathilde Lechat (Compagnie Charabia) Coproduction : Communauté de communes Erdre et Gesvres???? Sur inscription

Portevent Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/paq-la-lune/evenements/l-etournelune



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