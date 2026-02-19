Let’s talk ! Médiathèque La Haye
Let’s talk ! Médiathèque La Haye samedi 14 mars 2026.
Médiathèque 5 Rue de la Libération La Haye Manche
Cet atelier, qui n’est pas un cours, vous propose de converser en anglais, autour d’un café ou d’un thé. C’est une occasion simple et chaleureuse de retrouver ou d’exercer votre anglais. Adulte, gratuit. .
Médiathèque 5 Rue de la Libération La Haye 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 mediatheque@la-haye.fr
