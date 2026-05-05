Lettres à Pauline, Fragments Pol-n Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 14:00 – 19:00

Gratuit : non Prix libre Adulte, En famille, Etudiant, Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public

Vernissage de l’exposition « Lettres à Pauline » inspirée par la création de la pièce « Une bouche dans la nuit » écrite par Jean d’Amérique et jouée par la Cie Rouge Delta. Premisses d’un film documentaire de Maximilien Zamanski et Zsofia Pesovar. Vernissage le 23 mai à 19h, suivi d’un concert de Cordes Sensibles.Ouverture de l’exposition du 23 au 30 mai, de 14h à 19h.

Pol-n Nantes 44000



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