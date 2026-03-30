L’Euro Nordicwalkin 2026 Dévoluy
L’Euro Nordicwalkin 2026 Dévoluy vendredi 19 juin 2026.
L’Euro Nordicwalkin 2026
Dévoluy Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Le rassemblement européen de marche nordique s’installe dans Le Dévoluy en 2026 ! Un évènement ouvert à toutes et tous pour découvrir, se faire accompagner, se perfectionner et même concourir autour de la marche nordique.
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Dévoluy 05250 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 58 91 91 ot@ledevoluy.com
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English : L’Euro Nordicwalkin 2026
The European Nordic Walking Gathering comes to Dévoluy in 2026! An event open to all, where you can discover, learn, improve and even compete in Nordic walking.
L’événement L’Euro Nordicwalkin 2026 Dévoluy a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Dévoluy
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