Raid et randonnée VTT L’Éterlou 2026

Dévoluy Hautes-Alpes

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

2026-07-04

Pour sa 18e édition, l’Éterlou revient !

Des petits singles engagés aux sentiers spécialement aménagés, l’Eterlou labellisée Rando d’Or est un must dans son registre.

Dévoluy 05250 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 58 91 91 ot@ledevoluy.com

English : Mountain bike tour and raid l’Éterlou 2026

The Éterlou is back for its 18th edition!

From short, challenging single tracks to specially designed trails, the Éterlou, which has been awarded the Rando d’Or label, is a must in its category.

