Leurs coeurs se balancer, Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Suresnes
dimanche 8 novembre 2026 · Théâtre de Suresnes Jean Vilar · Suresnes
Informations pratiques
Leurs coeurs se balancer 8 – 10 novembre Théâtre de Suresnes Jean Vilar Hauts-de-Seine
Invitation sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-08T10:30:00+01:00 – 2026-11-08T11:05:00+01:00
Fin : 2026-11-10T14:30:00+01:00 – 2026-11-10T15:05:00+01:00
Dans une forêt entre le jour et la nuit, une petite fille sans nom part à la recherche de son identité. Sur son chemin, elle recontre des personnages étonnants : Court-très-vite, qui court après le temps, et un lapin sans visage. Grâce à leur compagnie, elle découvre la tendresse, l’amitié et la beauté des choses simples
Portée par les voix et la musique, cette aventure poétique célèbre la douceur de vivre. Pas besoin d’être fort pour grandir : le doute, l’écoute, et la sensibilité sont des forces précieuses. Un spectacle sensoriel où les instruments et émotions vibrent ensemble.
Spectacle à partir de 3 ans. Durée : 35 mn.
Texte : Claudine Galea (commande d’écriture)
Mise en scène : Christophe Laluque
Jeu : Chantal Lavallée, Shékina Mangatalle-Carey, Rosa Pradinas
Oeuvres lumineuses : Franz Laimé
Costumes : Lou Bonnaudet
Regard chorégraphique : Olivier Renouf
Oreille musicale : Joseph Robinne
Texte représenté par L’Arche – agence théâtrale, disponible aux Éditions Espaces 34
Diffusion : (diffusion@amin-theatre.fr)
Production : Amin Théâtre
Coproductions : Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne – Scène
Conventionnée d’Intérêt National art, enfance, jeunesse, L’Envolée – Pôle artistique du Val Briard, Théâtre Brétigny – Scène Conventionnée d’Intérêt National arts & humanités, Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Théâtre du Fil de l’eau à Pantin.
Résidence d’écriture à Cannes portée par le théâtre municipal de La Licorne, scène conventionnée Art, enfance, jeunesse et la Ville de Cannes.
Aides à la résidence : La Minoterie, scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse – Dijon, et Théâtre Dunois.
Avec la participation du Studio | ESCA.
La compagnie est soutenue par : DRAC Île-de-France – Ministère de la culture et de la communication (compagnie conventionnée), Conseil Régional d’Île-de-France, Conseil Départemental de l’Essonne. Avec l’aide à la résidence laboratoire et l’aide à la diffusion de la Ville de Paris.
Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad • 92150 Suresnes Suresnes 92150 Quartier Cité-Jardins Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusion@amin-theatre.fr »}]
Amin Théâtre – Christophe Laluque Théâtre Amin Théâtre
Ernesto Timor
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