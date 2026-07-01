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Leurs coeurs se balancer, Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Suresnes

dimanche 8 novembre 2026 · Théâtre de Suresnes Jean Vilar · Suresnes

Leurs coeurs se balancer, Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Suresnes

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Lieu
Théâtre de Suresnes Jean Vilar
Adresse
16, place Stalingrad • 92150 Suresnes
Ville
92150 Suresnes
Département
Hauts-de-Seine
Tarif
Invitation sur réservation

Leurs coeurs se balancer 8 – 10 novembre Théâtre de Suresnes Jean Vilar Hauts-de-Seine

Invitation sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-08T10:30:00+01:00 – 2026-11-08T11:05:00+01:00
Fin : 2026-11-10T14:30:00+01:00 – 2026-11-10T15:05:00+01:00

Dans une forêt entre le jour et la nuit, une petite fille sans nom part à la recherche de son identité. Sur son chemin, elle recontre des personnages étonnants : Court-très-vite, qui court après le temps, et un lapin sans visage. Grâce à leur compagnie, elle découvre la tendresse, l’amitié et la beauté des choses simples
Portée par les voix et la musique, cette aventure poétique célèbre la douceur de vivre. Pas besoin d’être fort pour grandir : le doute, l’écoute, et la sensibilité sont des forces précieuses. Un spectacle sensoriel où les instruments et émotions vibrent ensemble.

Spectacle à partir de 3 ans. Durée : 35 mn.
Texte : Claudine Galea (commande d’écriture)
Mise en scène : Christophe Laluque
Jeu : Chantal Lavallée, Shékina Mangatalle-Carey, Rosa Pradinas
Oeuvres lumineuses : Franz Laimé
Costumes : Lou Bonnaudet
Regard chorégraphique : Olivier Renouf
Oreille musicale : Joseph Robinne

Texte représenté par L’Arche – agence théâtrale, disponible aux Éditions Espaces 34

Diffusion : (diffusion@amin-theatre.fr)

Production : Amin Théâtre
Coproductions : Théâtre du Champ Exquis à Blainville-sur-Orne – Scène
Conventionnée d’Intérêt National art, enfance, jeunesse, L’Envolée – Pôle artistique du Val Briard, Théâtre Brétigny – Scène Conventionnée d’Intérêt National arts & humanités, Théâtre de Suresnes Jean Vilar, Théâtre du Fil de l’eau à Pantin.
Résidence d’écriture à Cannes portée par le théâtre municipal de La Licorne, scène conventionnée Art, enfance, jeunesse et la Ville de Cannes.
Aides à la résidence : La Minoterie, scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse – Dijon, et Théâtre Dunois.
Avec la participation du Studio | ESCA.
La compagnie est soutenue par : DRAC Île-de-France – Ministère de la culture et de la communication (compagnie conventionnée), Conseil Régional d’Île-de-France, Conseil Départemental de l’Essonne. Avec l’aide à la résidence laboratoire et l’aide à la diffusion de la Ville de Paris.

Théâtre de Suresnes Jean Vilar 16, place Stalingrad • 92150 Suresnes Suresnes 92150 Quartier Cité-Jardins Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusion@amin-theatre.fr »}]
Amin Théâtre – Christophe Laluque Théâtre Amin Théâtre

Ernesto Timor

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