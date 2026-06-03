Levée de fonds pour la commission droit d’asile de NOSIG Pol’n Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 15:00 – 23:30

Gratuit : non Tarifs solidaires selon possibilités Tout public

Cet événement est organisé pour soutenir la commission droit d’asile de NOSIG, qui accompagne des personnes LGBTQIA+ en demande d’asile en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.La commission propose un accompagnement, un soutien et des moments de convivialité sécurisants. Ses dépenses concernent principalement les billets de train, notamment pour les entretiens OFPRA à Paris, les audiences CNDA, les consultations médico-légales à Saint-Nazaire, les nuitées en auberge à Paris, ainsi que les courses pour les activités conviviales.En 2025, la commission a accueilli 148 personnes, avec un budget d’environ 10 000 €. L’objectif de cet événement est donc de permettre à la commission droit d’asile de disposer de fonds propres pour poursuivre ses actions sans fragiliser l’équilibre financier global de l’association.Au programme :???? 15h – 19h : Informations et sensibilisationEn continu : expositions, mini-friperie, stands associatifs, tickets de tombola et goûter.???? 15h30 – 16h30 : Table rondeSur les spécificités de la demande d’asile pour raisons LGBTQIA+.???? 17h – 17h30 : Initiation BallroomAteliers d’initiation à certaines pratiques de Ballroom, proposés par la Nantes Ballroom Scene.???? 17h30 – 19h : Mini scène ouverte et représentations de danseAnimées par des personnes en demande d’asile.???? 19h – 20h : Pause et repasRepas proposé par la House of Xtravaganza.???? 20h – 23h30 : Soirée festiveDJ sets et performances surprises par la Nantes Ballroom Scene.20h – 21h30 : Okikuhu21h30 – 22h : Dépouillement de la tombola22h – 23h30 : AinhoaBilletterie / participation : tarifs solidaires de gratuit à 15 €, selon les possibilités de chacun·e.

Pol’n Centre-ville Nantes 44000

02 51 82 36 71 http://pol-n.org pole.n@wanadoo.fr https://www.nosig.fr/page/2393804-agenda-de-la-semaine



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