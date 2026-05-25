L’éveil des artistes Maison de Quartier La Locomotive Nantes
L’éveil des artistes Maison de Quartier La Locomotive Nantes samedi 30 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 10:30 – 11:30
Gratuit : oui gratuit sur réservation Entrée gratuite avec inscription au : 06 95 22 98 30 dans la limite des places disponiblesLa salle se trouve au bord de la ligne du tramway n° 1, station Halvêque.Autres moyens de transport en commun : Bus n° 95, station Halvêque – Bus C6, station La Beaujoire Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99
Pièce de théâtre « L’éveil des artistes » jouée par les adhérents du Comité 44Le samedi 30 mai 2026 à 10h30Entrée gratuite avec inscription au : 06 95 22 98 30 dans la limite des places disponibles
Maison de Quartier La Locomotive Nantes 44300
06 95 22 98 30
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