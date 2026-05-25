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L’éveil des artistes Maison de Quartier La Locomotive Nantes

L’éveil des artistes Maison de Quartier La Locomotive Nantes

L’éveil des artistes Maison de Quartier La Locomotive Nantes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Maison de Quartier La Locomotive

Adresse : 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph, 44300 Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:30

Tarif : gratuit sur réservation Entrée gratuite avec inscription au : 06 95 22 98 30 dans la limite des places disponiblesLa salle se trouve au bord de la ligne du tramway n° 1, station Halvêque.Autres moyens de transport en commun : Bus n° 95, station Halvêque - Bus C6, station La Beaujoire

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 10:30 – 11:30
Gratuit : oui gratuit sur réservation Entrée gratuite avec inscription au : 06 95 22 98 30 dans la limite des places disponiblesLa salle se trouve au bord de la ligne du tramway n° 1, station Halvêque.Autres moyens de transport en commun : Bus n° 95, station Halvêque – Bus C6, station La Beaujoire Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99 

Pièce de théâtre « L’éveil des artistes » jouée par les adhérents du Comité 44Le samedi 30 mai 2026 à 10h30Entrée gratuite avec inscription au : 06 95 22 98 30 dans la limite des places disponibles

Maison de Quartier La Locomotive Nantes 44300
06 95 22 98 30


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