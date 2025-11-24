LÉVIATHAN Montpellier

LÉVIATHAN

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14

Qui punit-on et pourquoi ? D’où provient la logique de la punition ? Pourquoi le système judiciaire peine-t-il à instaurer un véritable sentiment de justice ? Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix, après une immersion dans le système pénal contemporain, se concentrent sur la comparution immédiate.

Dans cette procédure expéditive, les justiciables se confrontent davantage à un procureur qu’à leurs victimes, et des délits mineurs peuvent entraîner des peines sévères.

Ce qui est jugé n’est pas la souffrance causée, mais l’infraction à la loi. Sous un chapiteau symbolique, Sagazan remet en question certaines certitudes et explore le dilemme de la violence et de son encadrement juridique, posant la question essentielle qui est le monstre ?

Léviathan est le troisième volet d’un cycle de réflexions basé sur trois cents entretiens, interrogeant les lacunes et alternatives du système judiciaire, après La Vie invisible et Un sacre.

Durée

1h45

À partir de 15 ans .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65

English :

Who is punished and why? Where does the logic of punishment come from? Why does the justice system struggle to instill a genuine sense of justice? Lorraine de Sagazan and Guillaume Poix, after an immersion in the contemporary criminal justice system, focus on immediate appearance.

German :

Wen bestraft man und warum? Woher kommt die Logik des Strafens? Warum hat das Justizsystem Schwierigkeiten, ein echtes Gerechtigkeitsgefühl zu schaffen? Lorraine de Sagazan und Guillaume Poix tauchen in das heutige Strafrechtssystem ein und konzentrieren sich auf den unmittelbaren Strafvollzug.

Italiano :

Chi viene punito e perché? Da dove nasce la logica della punizione? Perché il sistema giudiziario fatica a infondere un vero senso di giustizia? Lorraine de Sagazan e Guillaume Poix analizzano in profondità il sistema penale contemporaneo, concentrandosi sulla procedura di comparizione immediata.

Espanol :

¿A quién se castiga y por qué? ¿De dónde procede la lógica del castigo? ¿Por qué el sistema judicial lucha por infundir un verdadero sentido de la justicia? Lorraine de Sagazan y Guillaume Poix, tras una inmersión en el sistema penal contemporáneo, se centran en el procedimiento de comparecencia inmediata.

