LÉVITATION CIE AU-DÉLÀ DU BLEU

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Danse, images et lumière pour explorer le vol, le vide et le dépassement de soi dans un spectacle immersif et poétique.

Lévitation plonge le spectateur dans l’univers vertigineux des wingsuiters, ces hommes-chauves-souris défiant le vide. Inspiré de témoignages et d’images de montagne, Jean-Camille Goimard crée un spectacle immersif mêlant danse, art visuel et adrénaline. Sur scène, deux interprètes évoluent dans un cylindre simulant un tunnel de chute libre, où lumières et projections créent l’illusion d’apesanteur.

Entre corps suspendus, mouvements aériens et vibrations du souffle, Lévitation explore le rêve ancestral de voler. Une œuvre sensorielle et poétique, qui interroge le rapport au vide, au dépassement de soi et à la liberté.

Dès 10 ans. .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32 contact@herault-culture.fr

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English : LÉVITATION CIE AU-DÉLÀ DU BLEU

Dance, images and light explore flight, emptiness and self-transcendence in an immersive, poetic show.

L’événement LÉVITATION CIE AU-DÉLÀ DU BLEU Béziers a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34