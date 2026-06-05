L’exceptionelle entre mémoire et présent spectacle de Tony Putaggio Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
L’exceptionelle entre mémoire et présent spectacle de Tony Putaggio Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne dimanche 13 décembre 2026.
Bayonne
L’exceptionelle entre mémoire et présent spectacle de Tony Putaggio
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 15:00:00
fin : 2026-12-13 16:00:00
Date(s) :
2026-12-13
Guitare transe-flamenca Depuis longtemps, Tony a fait sienne l’antienne d’Edith Piaf Mon Conservatoire, c’est la Rue !
Mélangé à une technique toute personnelle, son univers Musical, la Transe Acoustique en bandoulière, le parcours de Tony est pétri de Musique Classique, Flamenco, Jazz, Rock.
Tony Putaggio valorise en direct les sons du looper, en complément de son jeu magistral sur scène. Impressionnant ! Le mieux est encore de l’écouter … Formé au Conservatoire de Bayonne avec Marie-Jo Goudard, guitare avec Francis Goudard et Los Hermanos Sanchez, duo de guitare flamenca. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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L’événement L’exceptionelle entre mémoire et présent spectacle de Tony Putaggio Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne
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