L’exceptionelle entre mémoire et présent spectacle de Tony Putaggio Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

L’exceptionelle entre mémoire et présent spectacle de Tony Putaggio

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 15:00:00

fin : 2026-12-13 16:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Guitare transe-flamenca Depuis longtemps, Tony a fait sienne l’antienne d’Edith Piaf Mon Conservatoire, c’est la Rue !

Mélangé à une technique toute personnelle, son univers Musical, la Transe Acoustique en bandoulière, le parcours de Tony est pétri de Musique Classique, Flamenco, Jazz, Rock.

Tony Putaggio valorise en direct les sons du looper, en complément de son jeu magistral sur scène. Impressionnant ! Le mieux est encore de l’écouter … Formé au Conservatoire de Bayonne avec Marie-Jo Goudard, guitare avec Francis Goudard et Los Hermanos Sanchez, duo de guitare flamenca. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’exceptionelle entre mémoire et présent spectacle de Tony Putaggio

L’événement L’exceptionelle entre mémoire et présent spectacle de Tony Putaggio Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne