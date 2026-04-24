Lexicographes farfelus Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

Caen

Lexicographes farfelus

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Hippophages (groupe adulte)

• Encadré par Nicolas SOREL

Hippophages (groupe adulte)

• Encadré par Nicolas SOREL

Les lexicographes farfelus de l’atelier d’écriture vous entrainent à la découverte d’un dictionnaire étonnant Le Petit Gilbert est le cousin ébouriffé du Petit Robert, une version pleine d’inconnu et de surprises ! Définitions, nom communs, noms propres il y a tout un monde dans le dictionnaire, venez découvrir celui des Hippophages !

BLANCHARD Anne • CASPERSEN Aurore • COURSON Mariette • DUFUMIER Alexis • HAMARD Laurie • JOUNINET Nathalie • LE GUERN Véronique • HACQUIN Olivier .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Lexicographes farfelus

Hippophages (adult group)

– Supervised by Nicolas SOREL

L’événement Lexicographes farfelus Caen a été mis à jour le 2026-04-20 par Calvados Attractivité