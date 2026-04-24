Lexicographes farfelus Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Lexicographes farfelus Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen samedi 6 juin 2026.
Caen
Lexicographes farfelus
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Hippophages (groupe adulte)
• Encadré par Nicolas SOREL
Hippophages (groupe adulte)
• Encadré par Nicolas SOREL
Les lexicographes farfelus de l’atelier d’écriture vous entrainent à la découverte d’un dictionnaire étonnant Le Petit Gilbert est le cousin ébouriffé du Petit Robert, une version pleine d’inconnu et de surprises ! Définitions, nom communs, noms propres il y a tout un monde dans le dictionnaire, venez découvrir celui des Hippophages !
BLANCHARD Anne • CASPERSEN Aurore • COURSON Mariette • DUFUMIER Alexis • HAMARD Laurie • JOUNINET Nathalie • LE GUERN Véronique • HACQUIN Olivier .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lexicographes farfelus
Hippophages (adult group)
– Supervised by Nicolas SOREL
L’événement Lexicographes farfelus Caen a été mis à jour le 2026-04-20 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Caen (Calvados)
- Secrets de Beatmaker de Photøgraph Cargö Kiddö Le Cargö Caen 24 avril 2026
- NOEMIE BOUSQUAINAUD – NOEMIE BOUSQUAINAUD – COOUCOU LES MOCHES THEATRE A L’OUEST Caen 25 avril 2026
- LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES ZENITH DE CAEN Caen 25 avril 2026
- Balade à vélo : les 48h de l’Agriculture urbaine à Caen, Maison du Vélo de Caen, 13 place de la Gare, Caen 25 avril 2026
- Festival gourmand Melting Potes Caen 25 avril 2026