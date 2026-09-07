l’exposition de l’école, Abbatiale de Pessan, Pessan

Informations pratiques

l’exposition de l’école 18 – 20 septembre Abbatiale de Pessan Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’issue du projet d’éducation artistique et culturelle mené tout au long de l’année scolaire 2025-2026, le public est invité à l’exposition réalisée par l’ensemble des élèves de l’école primaire de Pessan, en collaboration avec le photographe Juan Carlos Pérez Berbén.

Composée de puzzles photographiques inspirés du patrimoine bâti et naturel de la commune, cette exposition porte le regard des enfants sur leur environnement et invite à redécouvrir le patrimoine municipal sous un angle original.

L’exposition sera ensuite accessible en visite libre tout au long du week-end.

Abbatiale de Pessan 9 rue Porto de Bach, 32550 Pessan Pessan 32550 Gers Occitanie

Suite au projet d’éducation artistique et culturelle menée sur l’année 2025-2026, le public est invité à participer à l’inauguration de l’exposition réalisée par l’intégralité de l’école primaire de…

©Émilie Rouch