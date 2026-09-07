Visite commentée de l’église Saint-Michel, Abbatiale de Pessan, Pessan

Informations pratiques

Visite commentée de l’église Saint-Michel Dimanche 20 septembre, 15h00 Abbatiale de Pessan Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’église de Pessan et de ses abords en compagnie d’Anaïs Comet, chargée d’inventaire et cheffe de service du Pays d’art et d’histoire.

Cette promenade vous permettra de mieux comprendre l’histoire de l’édifice et l’évolution de son architecture au fil des siècles. À travers le regard d’une spécialiste du patrimoine, découvrez autrement les particularités de cet ensemble remarquable.

Abbatiale de Pessan 9 rue Porto de Bach, 32550 Pessan Pessan 32550 Gers Occitanie

Partez à la découverte de l’église de Pessan et de ses abords en compagnie d’Anaïs Comet, chargée d’inventaire et cheffe de service du Pays d’art et d’histoire. Cette promenade permettra de mieux de…

©Mairie de Pessan