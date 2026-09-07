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Projection : les archives de Pessan, Village de Pessan, Pessan

dimanche 20 septembre 2026 · Village de Pessan · Pessan

Projection : les archives de Pessan, Village de Pessan, Pessan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de Pessan
Adresse
4 rue de l'église 32550 Pessan
Ville
32550 Pessan
Département
Gers
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Projection : les archives de Pessan Dimanche 20 septembre, 10h00 Village de Pessan Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une sélection de photographies anciennes consacrées au patrimoine de Pessan, projetées en continu dans l’église à partir des archives municipales.
Cette boucle d’images retrace l’évolution du village, de ses paysages et de ses bâtiments au fil du temps. Témoins précieux de la mémoire locale, ces clichés invitent à redécouvrir le patrimoine d’hier et d’aujourd’hui à travers les regards et les souvenirs de celles et ceux qui ont façonné Pessan.

Village de Pessan 4 rue de l’église 32550 Pessan Pessan 32550 Gers Occitanie
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©Grand Auch Cœur de Gascogne

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