Projection : les archives de Pessan, Village de Pessan, Pessan
dimanche 20 septembre 2026 · Village de Pessan · Pessan
Informations pratiques
Projection : les archives de Pessan Dimanche 20 septembre, 10h00 Village de Pessan Gers
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez une sélection de photographies anciennes consacrées au patrimoine de Pessan, projetées en continu dans l’église à partir des archives municipales.
Cette boucle d’images retrace l’évolution du village, de ses paysages et de ses bâtiments au fil du temps. Témoins précieux de la mémoire locale, ces clichés invitent à redécouvrir le patrimoine d’hier et d’aujourd’hui à travers les regards et les souvenirs de celles et ceux qui ont façonné Pessan.
Village de Pessan 4 rue de l’église 32550 Pessan Pessan 32550 Gers Occitanie
Découvrez une sélection de photographies anciennes consacrées au patrimoine de Pessan. Elles sont projetées en continu dans l’église à partir des archives municipales. Cette boucle d’images retrace à…
©Grand Auch Cœur de Gascogne
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