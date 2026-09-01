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L’exposition et la grande parade des marionnettes géantes de Courant d’Art Frais Espace Bièvre Paris

lundi 21 septembre 2026 · Espace Bièvre · Paris

L’exposition et la grande parade des marionnettes géantes de Courant d’Art Frais Espace Bièvre Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Espace Bièvre
Adresse
19 rue de la Fontaine à Mulard
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Exposition : réservation obligatoire pour les groupes</p>

L’exposition

du lundi 21 au vendredi 25 septembre

de 11H à 18H30

Accueil des groupes sur réservation

La grande parade

Samedi 26 septembre à 15H dans le cadre du pique-nique de rentrée

Départ en fanfare de l’Espace Bièvre, 19 rue de la Fontaine à Mulard 75013 Paris

Merci de vous parer de vos habits de rêves !

La compagnie Courant d’Art Frais vous invite à découvrir sa 28eme collection de marionnettes géantes, dans le cadre de la Quinzaine de l’Accessibilité, et du pique-nique de rentrée du quartier Kellermann.
Accès gratuit.
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
Du lundi 21 septembre 2026 au vendredi 25 septembre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 11h00 à 18h00
gratuit

Exposition : réservation obligatoire pour les groupes

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-21T11:00:00+02:00_2026-09-21T18:00:00+02:00;2026-09-22T11:00:00+02:00_2026-09-22T18:00:00+02:00;2026-09-23T11:00:00+02:00_2026-09-23T18:00:00+02:00;2026-09-24T11:00:00+02:00_2026-09-24T18:00:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T18:00:00+02:00;2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00

Espace Bièvre 19 rue de la Fontaine à Mulard  75013 Paris
+33145810767 courant_a_f@yahoo.fr


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