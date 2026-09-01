L’exposition et la grande parade des marionnettes géantes de Courant d’Art Frais Espace Bièvre Paris

Informations pratiques

L’exposition

du lundi 21 au vendredi 25 septembre

de 11H à 18H30

Accueil des groupes sur réservation

La grande parade

Samedi 26 septembre à 15H dans le cadre du pique-nique de rentrée

Départ en fanfare de l’Espace Bièvre, 19 rue de la Fontaine à Mulard 75013 Paris

Merci de vous parer de vos habits de rêves !

La compagnie Courant d’Art Frais vous invite à découvrir sa 28eme collection de marionnettes géantes, dans le cadre de la Quinzaine de l’Accessibilité, et du pique-nique de rentrée du quartier Kellermann.

Accès gratuit.

Le samedi 26 septembre 2026

de 15h00 à 17h00

Du lundi 21 septembre 2026 au vendredi 25 septembre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 18h00

gratuit

Exposition : réservation obligatoire pour les groupes

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-21T11:00:00+02:00_2026-09-21T18:00:00+02:00;2026-09-22T11:00:00+02:00_2026-09-22T18:00:00+02:00;2026-09-23T11:00:00+02:00_2026-09-23T18:00:00+02:00;2026-09-24T11:00:00+02:00_2026-09-24T18:00:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T18:00:00+02:00;2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00

Espace Bièvre 19 rue de la Fontaine à Mulard 75013 Paris

+33145810767 courant_a_f@yahoo.fr



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