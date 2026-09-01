L’exposition et la grande parade des marionnettes géantes de Courant d’Art Frais Espace Bièvre Paris
lundi 21 septembre 2026 · Espace Bièvre · Paris
Informations pratiques
L’exposition
du lundi 21 au vendredi 25 septembre
de 11H à 18H30
Accueil des groupes sur réservation
La grande parade
Samedi 26 septembre à 15H dans le cadre du pique-nique de rentrée
Départ en fanfare de l’Espace Bièvre, 19 rue de la Fontaine à Mulard 75013 Paris
Merci de vous parer de vos habits de rêves !
La compagnie Courant d’Art Frais vous invite à découvrir sa 28eme collection de marionnettes géantes, dans le cadre de la Quinzaine de l’Accessibilité, et du pique-nique de rentrée du quartier Kellermann.
Accès gratuit.
Le samedi 26 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
Du lundi 21 septembre 2026 au vendredi 25 septembre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 11h00 à 18h00
gratuit
Exposition : réservation obligatoire pour les groupes
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-26T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-21T11:00:00+02:00_2026-09-21T18:00:00+02:00;2026-09-22T11:00:00+02:00_2026-09-22T18:00:00+02:00;2026-09-23T11:00:00+02:00_2026-09-23T18:00:00+02:00;2026-09-24T11:00:00+02:00_2026-09-24T18:00:00+02:00;2026-09-25T11:00:00+02:00_2026-09-25T18:00:00+02:00;2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T17:00:00+02:00
Espace Bièvre 19 rue de la Fontaine à Mulard 75013 Paris
+33145810767 courant_a_f@yahoo.fr
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