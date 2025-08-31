L’Hélice terrestre Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

L’Hélice terrestre

Saint-Georges-des-Sept-Voies 161 route de l’Orbière Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez à la découverte d’une sculpture monumentale contemporaine, réalisée par l’artiste plasticien Jacques Warminski, niché au cœur d’un village troglodytique traditionnel.

Elle est composée de deux espaces simultanés l’un souterrain, entièrement creusé dans la roche, l’autre moulé et modelé à ciel ouvert.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 11h à 18h. .

Saint-Georges-des-Sept-Voies 161 route de l’Orbière Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 95 92 contact@heliceterrestre.com

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English :

Discover a monumental contemporary sculpture by artist Jacques Warminski, nestled in the heart of a traditional troglodyte village.

L’événement L’Hélice terrestre Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME