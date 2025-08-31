L’Hélice terrestre Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Georges-des-Sept-Voies · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
L’Hélice terrestre
Saint-Georges-des-Sept-Voies 161 route de l’Orbière Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Partez à la découverte d’une sculpture monumentale contemporaine, réalisée par l’artiste plasticien Jacques Warminski, niché au cœur d’un village troglodytique traditionnel.
Elle est composée de deux espaces simultanés l’un souterrain, entièrement creusé dans la roche, l’autre moulé et modelé à ciel ouvert.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 11h à 18h. .
Saint-Georges-des-Sept-Voies 161 route de l’Orbière Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 95 92 contact@heliceterrestre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover a monumental contemporary sculpture by artist Jacques Warminski, nestled in the heart of a traditional troglodyte village.
L’événement L’Hélice terrestre Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Gennes-Val-de-Loire (Maine-et-Loire)
- Les Heures Musicales de Cunault Choeur Mikrokosmos Gennes-Val-de-Loire 16 août 2026
- La Genn’iale randonnée marche, VTT, Raid VTT et Gravel Gennes-Val-de-Loire 30 août 2026
- Théâtre Frankenstein Route de Louerre Gennes-Val-de-Loire 4 septembre 2026
- Pièce de théâtre CheMinS Saint-Georges-des-Sept-Voies Gennes-Val-de-Loire 4 septembre 2026
- Les premiers champignons de l’automne Gennes-Val-de-Loire 13 septembre 2026