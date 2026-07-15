L’HEURE BLEUE Rue Verdi Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

L’HEURE BLEUE

Rue Verdi Jardin des Plantes des Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

{ summary : Concert de musique classique à l’heure bleue au Jardin des Plantes des Capellans, accompagné de champagne et macarons. Réservez en ligne sur tourisme-saint-cyprien.com ou à l’office. Dates 29/7, 12/8, 26/8. }

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Rue Verdi Jardin des Plantes des Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

{ summary : Classical music concert during the ‘blue hour’ at the Jardin des Plantes des Capellans, accompanied by champagne and macarons. Book online at tourisme-saint-cyprien.com or at the tourist office. Dates: July 29, August 12, August 26. }

L’événement L’HEURE BLEUE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-08 par OT DE SAINT CYPRIEN