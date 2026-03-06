L’heure du conte 3-8 ans Livres animés Rue des Carmes Pont-l’Abbé
L’heure du conte 3-8 ans Livres animés
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-18
2026-03-18
Un moment de lecture d’albums, de livres animés, de kamishibaï, de pop-up. Animé par Anne Bouvier.
Gratuit Public jeunesse à partir de 3 ans .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
