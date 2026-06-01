L’heure du conte Arès
L’heure du conte Arès samedi 26 septembre 2026.
Arès
L’heure du conte
Médiathèque Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26 11:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Viens découvrir en famille un univers imaginaire en écoutant les histoires et coups de coeur de ta bibliothécaire jeunesse.
Pour les enfants de 2 à 7 ans Gratuit.
Inscription obligatoire. .
Médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80
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English : L’heure du conte
L’événement L’heure du conte Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès
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