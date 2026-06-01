Arès

L’heure du conte

Médiathèque Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26 11:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Viens découvrir en famille un univers imaginaire en écoutant les histoires et coups de coeur de ta bibliothécaire jeunesse.

Pour les enfants de 2 à 7 ans Gratuit.

Inscription obligatoire. .

Médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80

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English : L’heure du conte

L’événement L’heure du conte Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès