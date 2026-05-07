L’Heure du conte Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 15:30 – 16:00

Gratuit : oui Entrée libre Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 8

Lectures d’histoires et d’albums pour les enfants à partir de 4 ans

Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes 44100

02 40 43 97 67



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