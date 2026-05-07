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L’Heure du conte Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes

L’Heure du conte Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes

L’Heure du conte Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque associative Emilienne-Leroux

Adresse : 21 rue Charles Roger 44100 Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 15:30

Tarif : Entrée libre

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 15:30 – 16:00
Gratuit : oui Entrée libre Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 8 

Lectures d’histoires et d’albums pour les enfants à partir de 4 ans

Bibliothèque associative Emilienne-Leroux Nantes 44100
02 40 43 97 67


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